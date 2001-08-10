Фестиваль-конкурс «Здоровое сердце» состоялся в Южно-Сахалинске

В преддверии всемирного дня сердца в Южно-Сахалинске прошел фестиваль-конкурс «Здоровое сердце». В мероприятии приняли участие больше ста человек, передает ТИА "Острова" со ссылкой организаторов фестиваля.

В конкурсе «Визитная карточка» участники представили свои команды. Во время «Разминки» отвечали на самые «сердечные» вопросы. Показали свою спортивную подготовку в состязании под названием «Скандинавская ходьба». В гастрономическом конкурсе участники представили блюда, укрепляющие сердце, – при их приготовлении они использовали только полезные для этого органа продукты, а в медицинском – демонстрировали умение оказывать первую помощь в экстренных ситуациях. Еще в одном состязании конкурсанты порассуждали о том, как сохранить сердце здоровым, а в завершении конкурсной программы порадовали собравшихся танцевальными и вокальными номерами.

- Все участники фестиваля – огромные молодцы, - отметила психолог областного центра медицинской профилактики Мария Горина, входящая в состав жюри фестиваля-конкурса. – Прекрасно эрудированы, спортивны, музыкальны и креативны и отлично подкованы в медицинском плане. Выбрать победителя было очень нелегко.

Триумфаторами фестиваля-конкурса стали прекрасные девушки из команды «Горячие сердца», второе место завоевали участники «Адреналина», третье место жюри присудило команде «Avo-cardio».

Отметим, мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, в Южно-Сахалинске проходят регулярно. Таким образом специалисты областного центра медицинской профилактики рассказывают населению об основных факторах риска развития заболеваний, о вреде употребления табака и злоупотребления алкоголем и мотивируют взрослых к личной ответственности за свое здоровье и здоровье своих детей.