Двух наркоторговцев задержали на Сахалине

Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий была установлена группа лиц, распространяющая в Холмске запрещенные к обороту вещества. Информация об этом поступила оперативникам ранее.

На данный момент оперативниками установлены два факта сбыта наркотика злоумышленниками. Всего в ходе проведенной операции было изъято более 100 грамм наркотических средств растительного происхождения.

Возбуждены уголовные дела, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.