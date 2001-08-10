Тихоокеанское
информационное агентство
25 Сентября 2019
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15:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Двух наркоторговцев задержали на Сахалине

Двух наркоторговцев задержали на Сахалине

Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий была установлена группа лиц, распространяющая в Холмске запрещенные к обороту вещества. Информация об этом поступила оперативникам ранее.

На данный момент оперативниками установлены два факта сбыта наркотика злоумышленниками. Всего в ходе проведенной операции было изъято более 100 грамм наркотических средств растительного происхождения.

Возбуждены уголовные дела, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

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