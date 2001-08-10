Проезд частично ограничат в районе ж\д переезда на улице Ленина в Южно-Сахалинске

В предстоящие два дня - 25 и 26 сентября - на железнодорожном переезде по улице Ленина в Южно-Сахалинске в связи с восстановлением асфальтобетонного покрытия будет ограничено движения автотранспорта. С 9.30 до 17.30 здесь будет закрыта половина проезжей части, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного отделения РЖД.

Руководство отделения просит водителей принять во внимание эту информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству.