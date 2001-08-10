Тихоокеанское
информационное агентство
25 Сентября 2019
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17:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам расскажут, как получить статус малоимущего

Департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска в пятницу, 27 сентября,проведет «горячую линию» на тему: «Предоставление муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».

Звонки принимаются с 16.00 до 17.00 по телефону 8 (4242) 300-712. 

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