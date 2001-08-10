Неизвестные подбросили свой мусор после ремонта строителям в Южно-Сахалинске

Департамент общественной безопасности и контроля устанавливает личности южносахалинцев, которые складировали строительный мусор в районе жилого дома № 192а по проспекту Мира. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

О факте складирования мусора в департамент сообщили строители, которые заняты на возведении в этом районе жилого дома. По словам очевидцев, кто-то из жильцов соседнего дома вынес свой строительный мусор и сложил его рядом со стройплощадкой. Видимо, люди не захотели самостоятельно вывозить строительный мусор на полигон ТБО, поэтому и поступили таким образом.

Работа по выявлению квартир, где в настоящее время ведется ремонт, идет совместно с управляющей организацией. Затем материалы будут переданы в административную комиссию для принятия мер.

Нарушителям правил благоустройства на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» грозит административный штраф: для граждан - до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 10; для юридических - до 50 тысяч. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается.