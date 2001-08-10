Тихоокеанское
информационное агентство
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10:20, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Рыбаков с горящей плавбазы доставили на Шикотан

К утру 25 сентября все рыбаки, эвакуированные с плавбазы «Петр Житников», доставлены на остров Шикотан и размещены в пунктах временного размещения. Общая численность находящихся на Шикотане рыбаков 361 человек, все обеспечены горячим питанием, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Напомним, 24 сентября от капитана-координатора Сахалинского МСПЦ в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в акватории Тихого океана, в 48 км к юго-востоку от о. Итуруп,  на  плавбазе «Петр Житников» произошло возгорание тарных материалов в консервном цехе. Спасенные 361 человек из 420 находившихся на борту были доставлены двумя рыболовными судами на плавбазу «Всеволод Сибирцев». 59 человек остались на судне в качестве аварийной команды для охлаждения переборок и для обеспечения живучести судна. Ночью к плавбазе подошло спасательное судно «Преданный», ожидается прибытие спасательного судна «Атлас», экипаж которого должен начать операцию по тушению возгорания.

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