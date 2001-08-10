Новый лазерный аппарат появился в детской поликлинике Южно-Сахалинска

В детской поликлинике Южно-Сахалинска появился лазерный аппарат. Оборудование поможет удалять сосудистые и пигментные образования на коже. Ранее для этого использовали аналогичную технику предыдущего поколения, но она уже выработала свой ресурс, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как рассказала главный врач Южно-Сахалинской детской поликлиники Татьяна Колба, лазерный аппарат врачи ждали давно. Один из специалистов для работы на нем уже прошел обучение. Сегодня в центре амбулаторной хирургии медучреждения проводится около 700 сеансов лечения детей с различными доброкачественными опухолями.

– Ребят, у которых обнаружены гемангиомы, мы берем на диспансерный учет и наблюдаем 2-3 месяца, смотрим динамику. При необходимости назначаем лечение на лазерном аппарате. В большинстве случаев ощущения, как при укусе комара. Перед процедурой наносится специальный крем, сильного обезболивания не требуется, – рассказала Татьяна Колба.

В зависимости от размера новообразования, воздействие ведется точечно или при помощи аппликаторов разной формы: круг, овал, квадрат. Короткий световой импульс избирательно воздействует на ограниченный участок кожи, здоровая ткань при этом не повреждается. Сеанс длится не более 15 минут. При необходимости лечение проводится в несколько этапов.

Аппарат разработан российскими учеными, его стоимость – 2,5 миллиона рублей. Напомним, что в этом году финансирование на покупку медицинского оборудование увеличили до 2,7 миллиарда рублей. Удалось приобрести более 220 единиц новейшей техники.