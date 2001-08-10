Больше семи тысяч сахалинцев получают электронные квитанции за свет и ТКО

Сахалинэнергосбыт предлагает островитянам сделать выбор в пользу получения счетов-квитанций по электронной почте. На сегодняшний день свыше семи тысяч сахалинцев уже перешли на новую форму доставки платежного документа, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу энергокомпании.

В настоящее время большое количество компаний, выставляющих своим клиентам счета за оказанные услуги, переходят на электронные варианты платежных документов. Среди основных принципов данной формы – удобство и надежность. Получить квитанцию за электроэнергию и ТКО возможно даже за пределами региона. Её можно сохранить на компьютере или другом носителе и распечатать в любой момент (нет надобности обращаться в Энергосбыт, как, например, при потере бумажной квитанции). Вероятность потери документа из-за отсутствия или ненадлежащего состояния почтовых ящиков в многоквартирных домах сводится к минимуму. Актуальным является и экологический аспект: снижается использование бумаги, что влияет на сохранность природных ресурсов.

Подать заявку на электронную квитанцию можно на сайте ПАО ДЭК. Процедура оформления достаточна проста: необходимо заполнить несколько граф анкеты, указав участок Сахалинэнергосбыта, номер лицевого счета, адрес и контакты.