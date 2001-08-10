Тихоокеанское
информационное агентство
25 Сентября 2019
Сегодня 20:29
63,71|70,02|63,60
Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
16:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Стафилококк и кишечную палочку нашли в сахалинской икре

Стафилококк и кишечную палочку нашли в сахалинской икре

Специалистами регионального отдела ветеринарно-санитарной экспертизы межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при исследовании лососевой икры, изготовленной одним из рыбоперерабатывающих предприятий Сахалинской области, выявлены золотистый стафилококк и кишечная палочка. Это является нарушением требований Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на контролирующее ведомство.

Исследование проведено в рамках производственного контроля. Его результаты внесены в информационные системы в области ветеринарии «Веста» и «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.
 
Кроме того, информация доведена до производителя для предотвращения реализации опасной для здоровья потребителей продукции.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?