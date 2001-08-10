Стафилококк и кишечную палочку нашли в сахалинской икре

Специалистами регионального отдела ветеринарно-санитарной экспертизы межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при исследовании лососевой икры, изготовленной одним из рыбоперерабатывающих предприятий Сахалинской области, выявлены золотистый стафилококк и кишечная палочка. Это является нарушением требований Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на контролирующее ведомство.

Исследование проведено в рамках производственного контроля. Его результаты внесены в информационные системы в области ветеринарии «Веста» и «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.

Кроме того, информация доведена до производителя для предотвращения реализации опасной для здоровья потребителей продукции.