Тихоокеанское
информационное агентство
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16:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сильный ветер прогнозируется в Северо-Курильском районе

Завтра, 26 сентября на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный ветер 22-27 м/с, порывы до 33 м/с (ураган) сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию муниципалитета и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

Напоминаем, при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться на единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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