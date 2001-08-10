Школа №13 Южно-Сахалинска закроется на дезинфекцию
С завтрашнего дня, 26 сентября, южно-сахалинская школа №13 закрывается на заключительную дезинфекцию из-за случаев заболевания детей гастроэнтеритом. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
По информации департамента образования, с 13 сентября в школе фиксируются единичные случаи заболевания детей гастроэнтеритом. Сотрудники учреждения все это время принимали меры по недопущению распространения инфекции: в классах, помещениях и пищеблоке проводились дезинфекция и карантинные мероприятия. Поскольку случаи продолжают выявляться, управление Роспотребнадзора приняло решение закрыть школу на заключительную дезинфекцию.
Ориентировочно школа будет закрыта до понедельника. Сегодня выполняется заключительная дезинфекция пищеблока, завтра притупят к обработке всех остальных помещений. Затем будут взяты финальные пробы, и на их основании приняты дальнейшие решения.
На период этих мероприятий образовательная программа не прервется, ученики школы будут находиться на дистанционном обучении. Домашнее задание будет отражено в электронном дневнике в «Сетевом городе», а также распространяться другими доступными способами (в том числе в группах класса в мессенджерах).
В целях недопущения заболевания детей администрация Южно-Сахалинска настоятельно рекомендует родителям ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива (школа, детское дошкольное учреждение) с любыми проявлениями заболевания. В случае возникновения тревожных симптомов родителям рекомендуется незамедлительно обращаться к медикам и своевременно доводить информацию до педагогов учреждения, которое посещает ребенок.
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