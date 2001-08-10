Всесибирская олимпиада школьников вновь пройдет на Сахалине

В Южно-Сахалинске открывается площадка Всесибирской олимпиады школьников — крупнейшей за Уралом предметной олимпиады для учеников 7 — 11-х классов, увлеченных точными и естественными науками. Победители и призёры заключительного тура олимпиады смогут побывать в Летней школе в новосибирском Академгородке, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на специализированный учебно-научный центр при НГУ.

Всесибирскую открытую олимпиаду школьников проводит новосибирская физматшкола (Специализированный учебно-научный центр при НГУ — СУНЦ НГУ) с 1962 года. В 2019/2020 учебном году Всесибирская олимпиада пройдет по следующим предметам: информатика, химия — олимпиады 1 уровня в официальном Перечне Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), физика, математика, биология — олимпиады 2 уровня, астрономия (не входит в Перечень РСОШ). Регистрация на все предметы открылась 23 сентября.

Традиционно Всесибирская олимпиада будет проводиться в три тура: два отборочных (очный и заочный) и заключительный (очный). Первый отборочный тур стартует 6 октября с олимпиады по математике. Затем пройдут олимпиады по биологии (13 октября), информатике (20 октября), астрономии (27 октября), физике (10 ноября) и химии (17 ноября). Дистанционный отборочный этап пройдет с 25 декабря по 25 января, заключительный этап — в феврале-марте.

Участвовать в олимпиаде могут ученики 7 — 11-х классов. Победители и призёры определяются по результатам заключительного этапа. Победитли и призеры среди 8 — 10-х классов получают приглашения в Летнюю школу СУНЦ НГУ. Лучшие ученики Летней школы имеют право поступить в СУНЦ НГУ.

Олимпиадные площадки первого отборочного этапа открываются более чем в 60 городах России и Казахстана. Южно-Сахалинск присоединился к очному этапу олимпиады в 2017 году. С тех пор ежегодно Всесибирская олимпиада в городе проходит при поддержке регионального центра оценки качества образования. В этом году школьники смогут написать в Южно-Сахалинске олимпиады по всем шести предметам. Олимпиаду по информатике школьники также смогут написать дистанционно, пройдя онлайн-регистрацию. Всю информацию о работе площадок можно уточнить на официальном сайте олимпиады.

В 2018/2019 учебном году участниками Всесибирской открытой олимпиады школьников в России и Казахстане стали 30403 человек. Школьники из Сахалинской области на заключительном этапе олимпиады заняли восемь призовых мест.