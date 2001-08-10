Южносахалинцам, погасившим долги, СКК списала 810 тысяч рублей пени
Сахалинская коммунальная компания списала 810 тысяч рублей пени южносахалинцам, погасившим долги. У горожан еще есть время воспользоваться предложением СКК – акция продлится до конца 2019 года, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СКК.
По условиям акции компания спишет 50% размера пени при полном погашении задолженности потребителем и оплаты 50% остатка долга по пени. Исключение составляют лишь пени, взысканные в судебном порядке. Такие пени списанию не подлежат.
За два месяца действия акции ее участниками стали 50 собственников жилых помещений, которые погасили более 2,4 миллиона рублей задолженности и оплатили более 1 миллиона рублей пени. При этом СКК аннулировало своим потребителям 810 тысяч рублей пени за просроченные платежи.
Самый большой погашенный долг составил 233 тысячи рублей, а самая большая сумма списанной пени – 78 тысяч. Всего на 1 сентября задолженность потребителей перед СКК за потребленные ресурсы превысила 382 млн рублей по 13544 лицевым счетам.
Напомним, для участия в акции потребителям необходимо обратиться в абонентский отдел АО «СКК» по адресу: ул. Бумажная, 26 (2 этаж) для оформления заявления об участии в акции и выполнить три условия:
- погасить имеющуюся задолженность перед СКК любым удобным способом;
- оплачивать текущие начисления за коммунальные услуги предоставляемые СКК вовремя и в полном объёме (до 10 числа следующего за месяцем выставления платежного документа), начиная с месяца регистрации заявления об участии в акции;
- оплатить 50% размера начисленной пени.
Чек, подтверждающий оплату пени, и копию квитанции необходимо предоставить в абонентский отдел. Подробную информацию об акции можно получить по телефону абонентского отдела СКК: 500-499 (время работы: с 8.30 до 16.40).
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