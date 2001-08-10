Тихоокеанское
информационное агентство
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11:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Рыбаков с плавбазы «Петр Житников» отправили во Владивосток

Сегодня, 26 сентября, 134 человека эвакуированных рыбаков из-за пожара на плавбазе "Петр Житников" отправлены двумя чартерными рейсами авиакомпании "Аврора" по направлению Южно-Курильск - Владивосток. Отправка остального экипажа должна завершиться в течение трех дней.

Напомним, 25 сентября рыбаки, эвакуированные с плавбазы «Петр Житников», были доставлены на остров Шикотан и размещены в пунктах временного размещения и обеспечены горячим питанием.

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