Таджикистанцу запретили покидать Сахалин, пока он не оплатит штраф

Перспектива замены наказания и ограничение права выезда за пределы страны побудили уроженца Таджикистана к оплате долга. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного УФССП.

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств возбуждено исполнительное производство в отношении мужчины за неуплату уголовного штрафа в размере 130 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель предупредил должника, что в соответствии с ч. 1 ст. 32 Уголовно-исполнительного кодекса РФ злостное уклонение от уплаты уголовного штрафа влечет его замену другим видом наказания, а также вынес постановление о временном ограничении на выезд за пределы страны.

Поскольку мужчине необходимо было отправиться на родину и покинуть территорию страны, он в кратчайшие сроки изыскал нужную сумму и оплатил долг в полном объеме.