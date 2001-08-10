«Мастера года» среди педагогов определят в Южно-Сахалинске

Конкурс профессионального мастерства среди педагогов «Мастер года» пройдет на Сахалине с 30 сентября по 4 октября. Традиционно конкурс проходит в преддверии празднования Дня профессионального образования, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального института развития образования.

Участниками конкурса станут мастера производственного обучения профессиональных образовательных учреждений – победители конкурса внутри учебного заведения в 2019 году, со стажем педагогической работы не менее двух лет. В этом году в соревнованиях примут участие шесть мастеров производственного обучения из Южно-Сахалинска, Холмска, Поронайска, Александровска-Сахалинского и Охи.

Конкурсанты должны будут провести самопрезентацию на конкурсном задании «Визитная карточка», продемонстрировать свое педагогическое мастерство и провести «Мастер-класс». Испытания пройдут на базе Сахалинского техникума сервиса и Сахалинского техникума строительства и ЖКХ.

Итоги конкурса подведут 4 октября.