Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2019
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Островитянам предлагают “узнать свою природу”

Островитянам предлагают “узнать свою природу”

Движение ЭКА запустило всероссийский онлайн-флешмоб “Узнай свою природу”. Его участники узнают, как с помощью простых действий снижать свой экологический след, где черпать качественную информацию об экологичном образе жизни и экоактивизме и как учить этому других людей. В рамках флешмоба пройдут вебинары о том, как рассказывать окружающим об экологичной жизни, чтобы вас услышали, и как с помощью экоуроков привить детям навыки заботы о природе.

Для участия в онлайн-флешмобе необходимо зарегистрироваться на сайте http://ecowiki.ru/ecoeducation/ и, следуя инструкциям организаторов, самостоятельно выполнить ряд простых заданий:

  • узнать, как экопросвещение становится образом жизни и поделиться новыми знаниями с семьей, друзьями и знакомыми;
  • рассказать о своих экопривычках;
  • посетить мероприятие или вебинар на экотему;
  • изучить экопросветительские материалы на сайте Ecowiki.ru и др.

Для участников флешмоба подготовлены инфографика, статьи об экологическом просвещении в школах и вузах и другие материалы, которые помогут лучше разобраться в этой теме. К флешмобу можно присоединиться в любое время и постепенно вводить новые знания и полезные привычки в свою жизнь.

Поделиться опытом участия во флешмобе и искать единомышленников можно в социальных сетях по хештегу #узнайприроду.

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