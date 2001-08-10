Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2019
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15:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Трихинеллез обнаружил Россельхознадзор в туше медведя на Сахалине

Специалисты сахалинской межрайонной ветеринарной лаборатории исследовали пробу от туши медведя, отстреленного в районе Южно-Сахалинска. Проверка проводилась в рамках государственного задания. выявлены личинки трихинелл в живом виде. Исследования проводились в рамках государственного задания, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

Результаты исследования показали, что мясо было заражено трихинеллезом. Это информация внесена в информационную систему «Веста», Россельхознадзор, областное агентство ветеринарии и племенного дела.

- Популяция бурого медведя в Сахалинской области отличается высокой численностью и оценивается в несколько тысяч особей. С увеличением ее показателей сохраняется устойчивая тенденция выхода животных к населенным пунктам. Поэтому каждый год помимо любительской охоты принимаются решения о регулировании численности медведя в связи с угрозой причинения вреда человеку и народному хозяйству, - отмечают в ведомстве.

Мясо добытого медведя подлежит обязательной ветеринарной экспертизе на выявление зараженности трихинеллезом. ФГБУ «Сахалинская МВЛ» ежегодно исследует большинство добываемой на Сахалине медвежатины. Так, в  2018 году было исследовано 45 проб, ни одного случая заражения  выявлено не было. В 2019 году - это уже второй случай выявления трихинеллеза. Первое обнаружение было зафиксировано специалистами лаборатории в мае. Тогда 2 из 5 проб оказались зараженными паразитами.

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