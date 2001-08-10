Мэрия просит владельцев гаражей на улице Украинской вывезти их

Владельцам некапитальных объектов, незаконно установленных вблизи дома №45 по улице Украинской в Южно-Сахалинске, необходимо в добровольном порядке освободить занимаемые земельные участки в связи с выполнением муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1522-па.

Как ТИА "Острова" сообщили в агентстве по развитию областного центра, в случае неосвобождения земельных участков в добровольном порядке департамент землепользования вывезет объекты (ограждающие конструкции, гаражи, контейнеры, хозяйственные постройки) на охраняемую площадку в районе комплекса «Ласточка» (западная окраина Южно-Сахалинска, 3-й км). А в случае невозможности безопасной транспортировки некапитальных объектов будут производиться демонтаж и вывоз на полигон ТБО Южно-Сахалинска.

Напомним, под самовольно установленными временными объектами понимаются конструкции, не относящиеся к недвижимому имуществу, прочно не связанные с землей, размещенные на земельных участках, право пользования на которые утрачено их владельцами, не выделенных для этих целей и (или) без получения необходимых разрешительных документов в порядке, установленном действующим законодательством.

Дополнительную информацию можно получить в рабочее время в отделе муниципального земельного контроля департамента землепользования (ул. Карла Маркса, 32, каб. 203). Справки по телефонам: 300-678 (доб. 6), 300-677 (доб. 2).