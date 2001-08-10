Расходы на школьную продлёнку возместят островным семьям
Сахалинские власти расширяют пакет мер поддержки семей с детьми. Уже с сентября этого года родители начнут получать компенсации – 30% оплаты за пребывание детей в школьных группах продленного дня. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство региона.
На эти цели в областном бюджете в 2019 году предусмотрено более 4-х миллионов рублей. Компенсация распространяется только на государственные (муниципальные) образовательные учреждения.
Мерой поддержкой смогут воспользоваться одинокие родители, малоимущие и многодетные семьи, родители детей с ограниченными возможностями здоровья, а также семьи, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За получением выплаты необходимо обращаться к руководству образовательного учреждения.
Например, в южно-сахалинской гимназии №3 в продленке учатся 409 ребят, более 40 из них попадают под действие новой меры поддержки.
– Мамы уже приносят заявления. Раньше такая помощь не оказывалась, – рассказала директор образовательного учреждения №3 Анна Умнова. – У нас все ученики с 1-го по 4-ый классы имеют возможность посещать продленку. Наша гимназия работает, как школа полного дня.
С утра ребята получают общее образование, а после идут на дополнительные занятия. Гимназия предлагает юным сахалинцам четыре направления: хореография, театр, вокал, декоративно-прикладное искусство. Предусмотрено также время для отдыха, прогулок, подготовки домашнего задания.
Продленка действует и других образовательных учреждениях областного центра – начальной школе №7, СОШ № 6, 21, 26 и других.
Надо отметить, что группы продленного дня – это не образовательная программа школы, а дополнительная услуга по присмотру за ребенком. Федеральное законодательство позволяет образовательным учреждениям самостоятельно принимать решение о необходимости открытия продленки. Школа вправе самостоятельно определять оплату за пребывание там детей. Для посещения группы продленного дня между родителем и администрацией учреждения заключается соответствующий договор.
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