Проезда в районе пересечения Емельянова-Горького сегодня не будет

Проезд в районе перекрестка Емельянова - Горького в Южно-Сахалинске сегодня временно ограничат. Это связано с работами по восстановлению дорожного покрытия. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Сквозной проезд по Емельянова будет невозможен до 22.00. В случае окончания работ раньше заявленного времени ограничения будут сняты. Заезд к жилым домам, торговым объектам, а также к детской поликлинике будет осуществляться с улицы Комсомольской.

Напомним, ранее подрядная организация выполнила на этом участке перекладку сетей канализации, проходящих под дорожным полотном на улице Емельянова.