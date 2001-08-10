Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2019
Сегодня 11:29
64,29|70,38|61,98
Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
09:15, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Проезда в районе пересечения Емельянова-Горького сегодня не будет

Проезд в районе перекрестка Емельянова - Горького в Южно-Сахалинске сегодня временно ограничат. Это связано с работами по восстановлению дорожного покрытия. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Сквозной проезд по Емельянова будет невозможен до 22.00. В случае окончания работ раньше заявленного времени ограничения будут сняты. Заезд к жилым домам, торговым объектам, а также к детской поликлинике будет осуществляться с улицы Комсомольской.

Напомним, ранее подрядная организация выполнила на этом участке перекладку сетей канализации, проходящих под дорожным полотном на улице Емельянова.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?