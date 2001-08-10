Капремонт дворов заканчивают на улице Саранской в Южно-Сахалинске

В 22-м микрорайоне Южно-Сахалинска завершается капитальный ремонт двора у дома №8 и большой дворовой территории, объединяющей группу домов № 13, 13а, 15, 15а по ул. Саранской.

Как ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе мэрии города, в рамках муниципального контракта подрядная организация выполнила полный комплекс благоустройства. Установлены детские площадки, обустроены зоны отдыха, тротуары, площадки для сушки белья, заасфальтированы проезды, выполнено озеленение, организованы парковочные места. Сейчас готовность объектов составляет почти 100%, остались финальные штрихи.

- Мы ремонта ждали давно, - говорит жительница дома № 8 Оксана Безрукавая. - Самое главное, что все наши пожелания по поводу обустройства и наполнения пространства двора были выполнены. Строители, администрация шли нам навстречу, учитывали наше мнение.

Так, по проекту под снос попадали несколько деревьев, которые жители высадили самостоятельно. Было принято компромиссное решение - немного сместить пешеходную дорожку, что позволило оставить насаждения. Но самое главное, по мнению горожан, их дворы наконец-то избавили от регулярного подтопления - даже в самую солнечную погоду здесь не высыхали глубокие лужи. Именно на это в первую очередь жители обратили внимание подрядчиков.

- Когда мы зашли на объект, все было в довольно печальном состоянии, - рассказывает начальник участка подрядной организации Андрей Бородин. - Люди жаловались на лужи, мы выполнили замену слабых грунтов, установили водопропускную трубу, сделали водоотведение, чтобы асфальт выдержал все нагрузки и надолго сохранился. У нас срок гарантии - 5 лет, но мы приложили максимум усилий, чтобы в эти дворы больше не заходить.

В таком тесном диалоге горожан, муниципалитета (заказчика работ) и подрядчиков как раз и заложен успех выполнения качественного благоустройства дворовых пространств, это и создает городскую комфортную среду, уверена депутат Городской Думы по этому округу Ксения Огаркова.

- За время проведения благоустройства активно проходило общение между жителями, мной, подрядчиками и заказчиком работ. Не скажу, что было просто, возникали моменты, которые нужно было решать, но нам удавалось все оперативно урегулировать, - говорит депутат. - И сейчас дворы оживились, есть место и детям, и мамам с колясками, и старшему поколению.

Отметим, что у администрации Южно-Сахалинска запланирован большой объем работ по комплексному развитию 22-го микрорайона.