Масштабный ремонт южно-сахалинской поликлиники №4 подошел к концу
В Южно-Сахалинске завершился масштабный ремонт поликлиники №4. Накануне работы закончились на втором этаже медучреждения. Ранее, в 2012 и 2015 годах, капитально отремонтировали другие помещения четырехэтажного здания, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.
В поликлинике №4 областного центра заметно преобразился облик кабинетов и коридоров. Также здесь заменили инженерные коммуникации и пожарную сигнализацию, установили видеонаблюдение, реконструкция коснулась и системы вентиляции. На ремонт из областного бюджета выделили 6,3 миллиона рублей.
– Потолок раньше низкий был, подвесной. Сейчас его убрали, и пространство будто увеличилось, светлее стало. Теперь приема врача ожидать будет гораздо приятнее, – считает жительница Южно-Сахалинска Ирина Вострикова.
Реконструкция шла поэтапно. Чтобы несильно мешать врачам и пациентам, работы проводились по секторам. Общую площадь разбили на три блока, каждый из них во время ремонта изолировали. Самые шумные и пыльные работы выполнялись в неприемные часы.
– Капремонт стартовал в апреле. Заменили сантехнику, дверные блоки электропроводку. В коридорах сделали керамогранитный пол, поменяли линолеум в помещениях, – рассказала ведущий инженер поликлиники №4 Полина Капшук.
Это не единственное медицинское учреждение на Сахалине, которое преобразилось в этом году. По поручению губернатора области Валерия Лимаренко финансирование на капремонт островных больниц и поликлиник выросло до 1,2 миллиарда рублей. Работы проводятся в 27 медучреждениях региона.
Например, в Южно-Сахалинске уже привели в порядок филиал детской поликлиники на улице Сахалинской. Капитальный ремонт начался в лечебном корпусе областного противотуберкулезного диспансера. А просторная пристройка к кожно-венерологическому диспансеру позволила открыть комфортную зону ожидания для пациентов.
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