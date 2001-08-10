Масштабный ремонт южно-сахалинской поликлиники №4 подошел к концу

В Южно-Сахалинске завершился масштабный ремонт поликлиники №4. Накануне работы закончились на втором этаже медучреждения. Ранее, в 2012 и 2015 годах, капитально отремонтировали другие помещения четырехэтажного здания, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

В поликлинике №4 областного центра заметно преобразился облик кабинетов и коридоров. Также здесь заменили инженерные коммуникации и пожарную сигнализацию, установили видеонаблюдение, реконструкция коснулась и системы вентиляции. На ремонт из областного бюджета выделили 6,3 миллиона рублей.

– Потолок раньше низкий был, подвесной. Сейчас его убрали, и пространство будто увеличилось, светлее стало. Теперь приема врача ожидать будет гораздо приятнее, – считает жительница Южно-Сахалинска Ирина Вострикова.

Реконструкция шла поэтапно. Чтобы несильно мешать врачам и пациентам, работы проводились по секторам. Общую площадь разбили на три блока, каждый из них во время ремонта изолировали. Самые шумные и пыльные работы выполнялись в неприемные часы.

– Капремонт стартовал в апреле. Заменили сантехнику, дверные блоки электропроводку. В коридорах сделали керамогранитный пол, поменяли линолеум в помещениях, – рассказала ведущий инженер поликлиники №4 Полина Капшук.

Это не единственное медицинское учреждение на Сахалине, которое преобразилось в этом году. По поручению губернатора области Валерия Лимаренко финансирование на капремонт островных больниц и поликлиник выросло до 1,2 миллиарда рублей. Работы проводятся в 27 медучреждениях региона.

Например, в Южно-Сахалинске уже привели в порядок филиал детской поликлиники на улице Сахалинской. Капитальный ремонт начался в лечебном корпусе областного противотуберкулезного диспансера. А просторная пристройка к кожно-венерологическому диспансеру позволила открыть комфортную зону ожидания для пациентов.