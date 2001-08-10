Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2019
Сегодня 11:29
64,29|70,38|61,98
Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
10:20, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Ливневую канализацию сделают на улице Пуркаева в Южно-Сахалинске в октябре

В Южно-Сахалинске по техническим причинам ограничения для движения транспорта по двум полосам на небольшом участке улицы Пуркаева - напротив здания №78 - продлены до 7 октября. Об этом ТИА "Острова" сообщили в агентстве по развитию областного центра.

Напомним, на этом участке продолжаются работы в рамках муниципального контракта по реконструкции коллектора ливневой канализации. На время действия ограничений объезд осуществляется по двум северным полосам. По окончании работ подрядчик восстановит нарушенное дорожное полотно.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?