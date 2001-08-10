За спокойствием южносахалинцев будут следить интеллектуальные камеры
Во дворах Южно-Сахалинска начали устанавливать камеры видеонаблюдения. Всего в островной столице до конца 2019 года появятся 1300 высокотехнологичных систем. С их помощью будут отслеживать нарушителей общественного порядка и автолюбителей, которые паркуются в неположенных местах, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на правительство области.
– Во дворах Южно-Сахалинска уже установили около 300 камер видеонаблюдения. У системы огромный потенциал. Она будет незаменимым помощником дежурных служб и всех жителей города. Во дворах станет комфортнее и безопаснее. Информация о правонарушителях в онлайн-режиме начнет попадать в полицию. Кроме того, опыт Южно-Сахалинска постепенно внедрим во все муниципалитеты островного региона, – отметил областной министр цифрового развития и связи Дмитрий Мажарин.
Ранее более 300 камер видеонаблюдения установили в общественных местах областного центра. Работа по оснащению Южно-Сахалинска высокотехнологичным оборудованием ведется в рамках программы «Безопасный город». Её реализуют на островах с 2014 года. Она позволяет своевременно информировать силовые структуры и городские службы о происходящем в городе. Также «Безопасный город» помогает в работе единой дежурно-диспетчерской службы.
– За последние годы на улицах стало заметно спокойнее. Чувствуется, что мы находимся под защитой. Это очень здорово. Отдельное «спасибо» за камеры видеонаблюдения во дворах. Например, в моем дворе молодые люди часто курят и распивают спиртные напитки прямо на детской площадке. Когда у нас установят видеонаблюдение, они побоятся это делать, – рассказала жительница областного центра Светлана Кузьмина.
Еще одна важная составляющая аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – система распознавания лиц. Ей оснащены аэропорты, вокзалы и морские гавани Сахалинской области. Оборудование в автоматическом режиме отслеживает перемещение людей, которые находятся в розыске. В будущем такую технику разместят в торговых центрах и отделениях МФЦ.
Также на островах модернизируют систему «112». В рамках этой работы в Южно-Сахалинске уже установили 4 терминала экстренных служб. Сейчас они находятся в тестовом режиме. Аппараты позволят каждому сахалинцу в случае необходимости оперативно связаться с полицией, скорой помощью и МЧС.
– Принцип работы такой – после нажатия кнопки сигнал поступает в центр обработки вызовов системы «112». Далее необходимо представиться и сообщить информацию о случившемся. После этого к месту отправятся находящиеся поблизости экстренные службы. Подобные системы уже хорошо зарекомендовали себя во многих регионах России, – рассказала руководитель регионального агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Анна Михеева.
До конца года в областном центре установят еще более 40 терминалов экстренных служб.
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