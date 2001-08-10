Пропавших детей на Сахалине и Курилах помогают искать больше 60 волонтёров

В Сахалинской области более 60 волонтеров помогают искать пропавших детей. Накануне на круглом столе обсудили, как наиболее эффективно наладить взаимодействие по поиску несовершеннолетних. Участие в мероприятие приняли представители федерального министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По всей России сегодня работают 26 отделений этого центра. В 2018 году подразделение появилось и в Сахалинской области – на базе поисково-спасательного отряда «СОВА». Добровольцы базируются не только в Южно-Сахалинске, но и Холмске, Корсакове, Долинске, Смирных, Тымовском, Охе.

Волонтеры помогают сотрудникам МВД, следственного комитета, МЧС в поиске пропавших людей. Добровольцы проходят специальное обучение, где осваивают разные навыки – от психологической помощи до ориентирования в лесу. Подготовку могут пройти все желающие. Большой интерес проявляют студенты СахГУ, изучающие основы безопасности жизнедеятельности.

Как рассказал начальник уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области Павел Буданов, с января по август этого года поступило 372 заявления о пропаже несовершеннолетних. 341 ребенок нашелся уже в течение суток. Из всех пропавших в этом году 259 детей ушли из семей, в том числе из приемных. 113 несовершеннолетних самовольно покинули детские дома, учреждения здравоохранения и социальной реабилитации, общежитий. Больше половины этих случаев произошли повторно.

Исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина отметила: в России проблема пропажи несовершеннолетних стоит довольно остро. Чаще всего это происходит из-за ненадлежащего контроля в социальных учреждениях, конфликтах в семье, неблагоприятных условий жизни.

– За 2018 год в России пропали и были объявлены в федеральный розыск 6440 ребят. К счастью, большинство из них нашлись. Участились случаи ухода из дома и социальных учреждений ребят более младшего возраста – 7, 8, 9 лет, – сказала Екатерина Мизулина. – На Сахалине ситуация выглядит лучше, чем во многих других регионах России. Чтобы предотвратить случаи пропажи детей, нужно еще больше усилить профилактическую работу, активно привлекать психологов и социальных работников.

В некоторых случаях несовершеннолетние становятся жертвами или попадают в чрезвычайные ситуации. В целях профилактики этого в Сахалинской области вышла серия комиксов и мультипликационных роликов, где рассказывается о правилах безопасного поведения. С их помощью ребята в развлекательной форме узнают, как не попасть в беду во дворе или по пути в школу, как важно говорить «нет», как вести себя с незнакомыми людьми. Отдельное внимание уделяется безопасности несовершеннолетних в интернете.