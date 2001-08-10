Около 600 вопросов южносахалинцев решены с помощью портала «Сахалин.Онлайн»

Порядка 600 вопросов жителей Южно-Сахалинска решены с помощью системы «Сахалин.Онлайн». Самые распространенные обращения - вопросы благоустройства, содержания детских площадок и другие, передает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство области.

Так, одна из жительниц ул. Промышленной с помощью онлайн-системы сообщила в администрацию города о неудовлетворительном состоянии дорожного полотна проезжей части. В течение нескольких дней после поступившего обращения дорогу отсыпали и отгрейдировали в полном объеме. А житель одного из домов по пр. Победы сообщил о засоре мусоропровода. Управляющая компания оперативно отреагировала на проблему и уже на следующий день прочистила спускной желоб. Заявитель положительно оценил проделанную работу.

Воспользоваться сервисом можно, установив специальное мобильное приложение на смартфон, а также зайдя на сайт проекта «Сахалин.Онлайн». Кроме того, на главной странице официального сайта администрации Южно-Сахалинска размещен специальный раздел, посвященный работе портала.

Напомним, система «Сахалин.Онлайн» начала работать 1 мая. Портал доступен для жителей всей области. Его интерфейс довольно прост: помимо опции «Сообщить о проблеме» здесь есть такие разделы, как «Справочник сахалинца» (база актуальных статей о планах благоустройства, установки детских/спортивных площадок, модернизации системы здравоохранения, мерах социальной поддержки и другие темы), «Народные карты», «Опросы».

Добавим, что в областном центре помимо департаментов и других муниципальных структур к работе с сервисом подключены также 54 управляющие компании. На большинство вопросов ответы заявителям предоставляются в течение 10 дней. На обращения, требующие детальной проработки (замеров, лабораторных проб, экспертиз), дается до месяца.