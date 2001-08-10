Октябрь на Сахалине и Курилах начнется с дождей

В предстоящие выходные дни юго-западные потоки, которые принесут на Сахалин тёплый сухой воздух.

В субботу на Сахалине без осадков, температура на севере ночью 6…11°, в долинах 1…6°, днём 18…23°; на юге ночью 3…8°, на юго-западном побережье 8…13°, днём 19…24°. В Южно-Сахалинск без осадков, температура ночью 3…5°, днём 22…24°.

В воскресенье днём с севера начнут опускаться холодные атмосферные фронты, на севере будет погода с кратковременными дождями, понизятся дневные температуры. В южной части острова сохранится сухая тёплая погода. Температура ночью 9…14°, днём 15…20°, на юге 19…24°. В Южно-Сахалинске в воскресенье без осадков, температура ночью 9…11°, днём 22…24°.

В понедельник температура понизится и на юге Сахалина, днём будет не выше 18°.

В понедельник и вторник на Сахалине без осадков, снова начнёт повышаться дневная температура, в среду атмосферные фронты принесут на север острова дожди, к пятнице дождливо будет и на юге острова.

На Курильских островах в выходные дни без осадков, температура ночью 7…12°, днём 11…16°, на юге до 20°. В понедельник на севере гряды ожидается дождь, затем будет преимущественно без осадков, температура существенно меняться не будет, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинское УГМС.