Работы по ремонту ж\д переезда на проспекте Мира в Южно-Сахалинске продлили

Работы по монтажу настила на железнодорожном переезде по проспекту Мира в Южно-Сахалинске продлены до 22:00 30 сентября. Движение на этом участке до окончания реконструкции будет осуществляться по обустроенному объезду с восточной стороны дороги.

Водителей просят принять во внимание эту информацию при планировании поездок в указанное время, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинэнерго.