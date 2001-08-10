Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2019
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16:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Работы по ремонту ж\д переезда на проспекте Мира в Южно-Сахалинске продлили

Работы по монтажу настила на железнодорожном переезде по проспекту Мира в Южно-Сахалинске продлены до 22:00 30 сентября. Движение на этом участке до окончания реконструкции будет осуществляться по обустроенному объезду с восточной стороны дороги.

Водителей просят принять во внимание эту информацию при планировании поездок в указанное время, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинэнерго.

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