Любители парковаться на газонах в Южно-Сахалинске получат штрафы

Сегодня утром, 27 сентября, сотрудники департамента общественной безопасности и контроля провели рейд по дворам Южно-Сахалинска. С помощью комплекса «Дозор МП» они зафиксировали десятки фактов парковки автомобилей на газонах, озелененных территориях и детских площадках.

Как напомнили ТИА "Острова" в городской мэрии, комплекс «Дозор МП» - аппарат, который в том числе позволяет выявлять и фиксировать причинение вреда городскому благоустройству, в частности стоянку на газонах, в зеленых зонах, на детских и спортивных площадках. На основании полученных фотографий и других данных автоматически формируется постановление об административном правонарушении, которое по почте отправляется нарушителю для оплаты штрафа.

Согласно правилам благоустройства за данное правонарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 1 до 5 тыс. рублей. Количество штрафов неограниченно.

В администрации Южно-Сахалинска призывают горожан, которые получат штрафы, а также тех, кто увидел свой автомобиль на фото, впредь ответственнее подходить к вопросу парковки транспортных средств.

Напомним, сообщать о незаконной парковке во дворе могут и жители города. Чтобы нарушитель гарантированно был наказан, о факте необходимо сообщить по телефону 300-809 (доб. 4, 8) (в рабочее время). Сотрудники департамента выедут на место и зафиксируют нарушение с помощью комплекса «Дозор МП».