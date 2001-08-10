Тихоокеанское
информационное агентство
30 Сентября 2019
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09:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд по железнодорожному переезду в Новоалександровске ограничат

В связи с плановыми путевыми ремонтными работами сегодня, 30 сентября, будет ограничено движение автомобилей на железнодорожном переезде в Новоалександровске (ул. 2-я Хабаровская). С 9.00 до 18.00 проезд там будет перекрываться по половине проезжей части.

Руководство Дальневосточной железной дороги просит водителей принять во внимание эту информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ОАО РЖД.

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