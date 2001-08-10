Работу нового фонтана продлили в Южно-Сахалинске
В городском парке Южно-Сахалинске продлили работу нового фонтана. Свето-музыкальные представления будут радовать горожан и гостей областной столицы ещё как минимум неделю. Главное условие - среднесуточные температуры воздуха не должны опускаться ниже отметок, при которых запрещается эксплуатация фонтанного комплекса, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
С момента открытия новой городской достопримечательности, которое состоялось в день города, 14 сентября, обновленная входная группа со стороны Коммунистического проспекта пользуется неизменной популярностью. И главная звезда здесь, конечно же, - светомузыкальный фонтан. В комплексном фонтанном ансамбле, диаметром 24 метра, — 248 динамических струй, которые формируют различные водные композиции.
Арки, вьющиеся столбы в переливной чаше, туман, бегущие дорожки — это только часть того, что могут увидеть зрители. А несколько раз в день к эффектам добавляется музыка, в такт которой танцует фонтан и динамическая разноцветная подсветка. Конечно же, особенно эффектным шоу становится с наступлением темноты. Каждый вечер в 20.00 фонтанная площадь становится местом притяжения сотен горожан.
- Мы с женой были в отпуске и приехали около недели назад, тем же вечером вышли прогуляться и зашли в наш парк — были приятно удивлены таким масштабным обновлением. Вы знаете, мы в отпуске объездили половину России и там таких уникальных фонтанов нет. Сняли на видео, разослали друзьям, в том числе за рубеж — теперь нам завидуют даже в Германии, хотят приехать в гости, посмотреть, - отметили супруги Евгений и Татьяна.
Полюбоваться новой городской достопримечательностью все желающие смогут до конца следующей недели.
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