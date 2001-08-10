Электровелосипеды презентовали в областном центре

Электровелосипеды презентовали в Южно-Сахалинске. Субботним утром они впервые проехали по велодорожке, расположенной в районе спортивной школы «Кристалл» на улице Горького. Новым видом муниципального транспорта воспользовались несколько десятков человек. Они катались по очереди — каждый смог испытать один из десяти электровелосипедов, совершив заезд от улицы Пуркаева до Емельянова и обратно.

Как ТИА "Острова" отметили в агентстве по развитию города, первыми на муниципальном двухколесном транспорте проехали ребята из дворовых команд по мини-футболу и хоккею, также пожилые южносахалинцы - участники проекта «Старшее поколение».

Сейчас в областной центр доставлены 10 специальных антивандальных и противоугонных велосипедов с электроприводом, а также базовая станция к ним. Отличительной чертой электровелосипеда от обычного является наличие встроенного в переднее колесо электродвигателя мощностью в 250 ватт и батареи на 12,8 ампер-часов, при помощи которых можно будет проехать около 35 километров. На электротяге он развивает скорость до 25 км/ч, однако по желанию можно будет разогнаться и до 40 км/ч но уже как обычный велосипед.

В планах городской администрации увеличить количество электровелосипедов до 100 единиц и в 2020 году внедрить систему муниципального проката с их привязкой к базовым станциям.

- Я живу на Физкультурной, второй хаб собираются делать на гостинице «Турист», туда я могу пешком доходить, а тренируюсь в Кристалле. Для меня будет очень удобно. Вообще считаю, что это замечательный городской проект, - отметил один из первых пользователей электровелосипеда, Владимир Забелин.

- После презентации электровелосипеды будут задействованы в тестовом режиме и использованы для проведения еженедельных акций с участием школьников, занимающихся дворовым спортом и пенсионерами, - рассказала директор департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска Елена Завязкина.

Подобные акции будут проводится сотрудниками МАУ «Спортивный город» 2 раза в неделю, пока позволяет погода.