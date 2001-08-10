Островитян приглашают раскрыть своё творческий потенциал
Лекция «Библиотека – источник достоверных информационных ресурсов и пространство развития личности» состоялась в областной библиотеке 27 сентября. Учащиеся старших классов южно-сахалинской школы №8 и студенты Сахалинского колледжа бизнеса и информатики СахГУ познакомились с историей создания книжных хранилищ и понятием «библиотека», а также о роли современной библиотеки в XXI веке, передает ТИА "Острова" со ссылкйо на СахОУНБ.
В ходе лекции молодым сахалинцам рассказали об информационно- образовательных ресурсах и культурно-просветительских проектах бибилиотеки. Представили работу клубов библиотеки, их проектную и конкурсную деятельность и, конечно пригласили всех желающих участвовать в их реализации, раскрывать свои творческие способности и повышать эрудицию. Не оставили без внимания проводимые в библиотеках нашей станы всероссийские и международные конкурсы, проекты и сетевые акции.
В завершающей части встречи молодые люди приняли участие в викторине, посвящённой, интересным фактам о библиотеках мира. Подробнее о всероссийских и международных конкурсах и проектах можно узнать на сайте СахОУНБ.
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