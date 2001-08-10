Жителей Дальнего и Елочек проконсультируют по вопросам вывоза мусора

Для удобства жителей частного сектора сел Дальнее и Елочки принято решение об организации специального дня приема по вопросу вывоза бытового мусора. В течение октября по вторникам и четвергам граждане смогут заключить договоры в отделе по управлению селом Дальнее. Первый прием состоится завтра, 1 октября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.

Прием граждан по вопросу заключения договоров на вывоз бытового мусора проведут специалисты регионального оператора - АО «Управление по обращению с отходами», - который должен обеспечивать своевременный вывоз мусора, в том числе и из частного сектора.

Консультации будут проходить во вторник с 10.00 до 12.00 и в четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: Дальнее, переулок Алых роз, 9а, кв. 1.

При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие право собственности на жилой дом (жилое помещение).

Дополнительная информация представлена на сайте регионального оператора.