В октябре в квартирах южносахалинцев станет теплее

Отопительный сезон стартует в Южно-Сахалинске завтра, 1 октября. Социальные объекты - детские сады, школы, больницы, поликлиники - получат тепло в первую очередь, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По информации Сахалинской коммунальной компании, к настоящему времени все магистральные и внутриквартальные тепловые сети заполнены теплоносителем, обеспечены требуемая циркуляция и необходимое давление для подключения всех соцобъектов и жилфонда к теплу, основные насосные станции города включены в работу.

Основная функция в обеспечении теплоносителем жилых домов сейчас лежит на управляющих компаниях и ТСЖ. Их задача - оперативно открыть вводные задвижки и вентили на тепловых узлах в подвалах домов и обеспечить сброс воздуха в стояках, чтобы гарантировать наполнение системы теплоносителем во всех квартирах. Эта работа в зависимости от количества обслуживаемых домов и расторопности технического персонала УК может занять некоторое время.

Начисление за тепло будет производиться с фактической даты подключения объектов к системе теплоснабжения. Населению за отопление и горячее водоснабжение — с момента получения услуг.

Процесс подключения потребителей к системе централизованного теплоснабжения в среднем занимает от 3 до 10 дней. В селах, входящих в состав Южно‐Сахалинска (Березняки, Синегорск, Санаторное), и в жилом квартале Весточка отопительный сезон также стартует 1 октября. Теплом дома сельчан обеспечат муниципальные котельные, созданы необходимые запасы топлива.

В СКК также отмечают, что в процессе повышения параметров давления в системе могут выявляться повреждения на сетях теплоснабжения. Оперативно устранять их будут 8 аварийных бригад. Сообщить об отсутствии тепла и получить дополнительную информацию по подключению жилых домов к системе теплоснабжения можно по телефонам диспетчерской службы СКК (72-30-13, 72-33-89 (круглосуточно), диспетчерской ДГХ (510-115) или «горячей линии» министерства ТЭК и ЖКХ региона (43-71-01).