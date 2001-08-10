Подрядчик постарается уложить асфальт на Деповской в Южно-Сахалинске до холодов

На участке улицы Деповской от Тихой до Кирпичной в Южно-Сахалинске закончены работы по перекладке инженерных сетей: водопровода, газопровода и ливневой канализации. Начата подготовка земельного основания дорожного полотна и тротуаров.

Как ТИА "Острова" сообщили в городской мэрии, подрядчик ООО «Сталкер» производит выемку старого основания, завозит скальный грунт и уплотняет его. При благоприятной погоде на это потребуется до трех недель.

По окончании этих работ другой подрядчик - ГУДП «Экспромт» - произведет отсыпку дороги и тротуаров щебнем, установит бордюрный камень. Если к наступлению отрицательных температур муниципальный подрядчик не успеет уложить асфальт, то это произойдет в 2020 году. В любом случае к зиме улица Деповская получит щебеночное покрытие, что позволит автомобилистам и пешеходам передвигаться более комфортно, чем сейчас.

В рамках еще одного контракта в 25-м микрорайоне в этом году при благоприятных погодных условиях асфальтовое покрытие может появиться на следующих участках 4 улиц: на ул. Клубной от Тихой до Железнодорожной, на ул. Тихой от Киевской до Моторной, на ул. Моторной от Тихой до Железнодорожной, на ул. Анивской от Киевской до Телеграфной. Участки улиц Киевской, Телеграфной и Кузнечной войдут в зиму с подготовленным скальным основанием. Срок окончания всех работ - до 1 сентября 2020 года, однако подрядчик старается завершить благоустройство раньше.