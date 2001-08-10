Временный тротуар обустраивают на проезде им. Зацаринного в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске на проезде им. Зацаринного обустраивают временный тротуар. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Напомним, с просьбой обустроить тротуар вдоль дома № 167 по улице Комсомольской обратились горожане во время недавней поездки мэра Сергея Надсадина и председателя областной Думы Андрея Хапочкина в 8-й микрорайон.

Пешеходная дорожка нужна, чтобы родителям с детьми было удобно и безопасно ходить в детский сад.

Поскольку комплексный ремонт улично-дорожной сети в районе начнется только в ближайшие годы, Сергей Надсадин поручил МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» проработать вопрос обустройства временного тротуара. На эту работу мэр дал предприятию месяц, но ее удалось выполнить раньше срока.

Ширина тротуара выбрана оптимально, чтобы было удобно передвигаться пешеходам и его могла обслуживать снегоуборочная техника.