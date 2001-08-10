Южносахалинцам раскроют секреты шеф-поваров на «Открытой кухне»
Поварское сообщество Южно-Сахалинска объединяется для новых проектов. Импульс для совместного кулинарного творчества рестораторы получили в рамках сотрудничества во время пятого гастрономического фестиваля «Остров-рыба». Один из экспериментов - проект «Открытая кухня» с мастер-классами для горожан. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
- Юбилейный фестиваль принес много нового. Мы изменили и расширили формат мероприятий, были существенно увеличены и временные границы проведения - гастрономический марафон среди предприятий общепита длился целый месяц. Но главное - нам удалось добиться объединения поварского сообщества. Совместно с Сахалинской гильдией шеф-поваров и рестораторов в ходе встреч и дискуссий родились новые проекты, - рассказывает замдиректора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Елена Дачилова. - Сейчас мы видим интерес наших шеф-поваров к дальнейшему развитию, экспериментам, творчеству, росту качества и сервиса, а от этого прежде всего выигрывает потребитель, что особенно ценно.
Гастрономический фестиваль «Остров-рыба» завершился, но осталось послевкусие - искусство высокой кухни получило импульс к развитию. Один из способов его воплощения - мастер-классы для горожан на «Открытой кухне». На базе супермаркета «Первый семейный» состоялись кулинарные уроки для всех желающих. Уже сложившийся творческий тандем шеф-повара Константина Акантьева и руководителя по организации питания Евгения Шелудкова вновь делился с посетителями супермаркета секретами приготовления особенных и простых блюд. Предпочтение отдается сахалинским морепродуктам и товарам из повседневной продуктовой корзины. В этот раз гостям показали, как готовить рыбу по-русски - универсальное блюдо из филе минтая и картофеля с луком и сыром на тот случай, когда внезапно пришли гости и нужен быстрый и вкусный ужин.
Посетители «Открытой кухни» также увидели, как обычные блинчики превращаются во французский десерт «Креп сюзетт» с соусом из карамелизированного сахара, масла, сока и цедры апельсина.
- Эти рецепты легко может повторить любая хозяйка. Мы показываем, как из простых продуктов можно приготовить что-то интересное и необычное, как с помощью сочетания нескольких ингредиентов правильно оттенить вкусы продуктов, придать им новое звучание, - рассказывает о миссии проекта Константин Акантьев. - И конечно, мы делимся своими поварскими секретами: каждый сегодняшний шеф-повар в отрасли почти 20 лет и нам есть что рассказать жителям.
Как обещают организаторы, «Открытая кухня» продолжит радовать новыми кулинарными экспериментами, а пока в городе готовятся к большому гастрономическому событию зимы - традиционно в преддверии новогодних праздников пройдет «День пельменя», который также порадует вкусными сюрпризами и мастер-классами.
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