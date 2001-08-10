Часть Южно-Сахалинска останется сегодня без воды

Сегодня, 1 октября, в связи с ремонтными работами на сети водопровода будет отключена подача холоднойв воды: с 09.30 до 14.00 в квадрате улиц Ленина – Украинская – Физкультурная – Бумажная; с 09.30 до 18.00 в домах по ул. Физкультурная (№10-18, 10а, 12а) и пр. Мира (№43, 47, 47а).

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ на водозаборе «Рогатка» с 22.00 1 октября до 06.00 2 октября будет отключена подача холодной воды в 4, 7, 8, 13, 13а, 14, 16 микрорайонах Южно-Сахалинска, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Горводоканала.