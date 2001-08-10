Тихоокеанское
информационное агентство
1 Октября 2019
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09:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Отопительный сезон в Поронайске начнется без срывов

Пожар на центральной районной котельной в Поронайске не окажет влияния на начало отопительного сезона. Тепло в квартиры жителей начнет поступать в соответствии с графиком, когда на улице в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха опустится ниже +8 градусов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ.

В настоящее время оценивается нанесенный огнем ущерб. Параллельно специалисты планируют восстановительные работы. О ситуации в Поронайске в режиме онлайн докладывается зампредседателя правительства области Владимира Сидоренко.

- Пожар произошел в галерее углеподачи. Здание и оборудование котельной не пострадало. Сейчас готовится план восстановительных работ. Все материалы на Сахалине есть, к работам приступят уже завтра, - отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Зайцев.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания установлены.

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