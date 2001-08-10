Сахалинцы смогут попробовать местную моцареллу и буррату
Свои мощности расширила единственная в Сахалинской области частная сыроварня. Всего предприятие выпускает около 70 сортов молочного продукта – с плесенью, красный лестер, эмменталь, испанский маон, черный белпер кнолле с чесноком и перцем. Запуск производства стал возможен благодаря финансовой поддержке региональных властей, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.
Несколько лет жительница областного центра Мария Федотова готовила сыр в качестве хобби – для себя и знакомых. Однако популярность продукта так быстро росла, что информация о нем разошлась далеко за пределы дружеского круга. Узнав о финансовой поддержке бизнесменов на Сахалине, островитянка решила зарегистрировать ИП. Открыла производственный цех в островной столице и получила субсидию из регионального бюджета на возмещение затрат в размере 150 тысяч рублей.
Каждый сорт сыра Мария Федотова готовит по традиционным рецептам и технологиям. Причем использует натуральное свежее молоко от местных поставщиков. Приобрести готовую продукцию можно в фирменной торговой точке «Сырный дом».
– На нашем предприятии всего два сотрудника – я и моя помощница. Но, признаюсь, технологи и продавцы мне необходимы. Хочу увеличить производство, а без дополнительных рук – этого не сделать, – рассказала Мария Федотова.
С расширением мощностей предприниматель сможет претендовать ещё на ряд субсидий. Так, в островном регионе действует свыше 40 различных механизмов помощи, которые пользуются спросом у бизнесменов. Это не только консультации, но и прямая финансовая поддержка в виде субсидий и грантов. Как рассказали в региональном министерстве экономического развития, на Сахалине возмещают затраты на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, аренду производственных помещений, приобретение оборудования и проценты по кредитам.
Отметим, в этом году в областном бюджете региона на поддержку малого и среднего бизнеса заложено более 2,7 млрд рублей.
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