Тихоокеанское
информационное агентство
1 Октября 2019
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10:45, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Движение маршрута №6 корректируют в Южно-Сахалинске

Администрация Южно-Сахалинска внесла корректировки в маршрут движения автобуса №6 «Ж/Д вокзал - Кладбищенский комплекс №3». С сегодняшнего дня, 1 октября он будет частично захватывать улицу Железнодорожную, пишет ТИА "Острова"

Такое решение было принято по обращениям жителей дома №87 по ул. Железнодорожной. В новостройке проживает большое количество горожан, и еще один проходящий рядом с домом автобусный маршрут был им необходим.

Так, с 1 октября автобусы №6, которые раньше следовали от ж/д вокзала через  пр. Мира до конечной (кладбищенский комплекс), теперь будут сворачивать с пр. Мира на пр. Победы, следовать до ул. Железнодорожной (мимо дома №87), через виадук выезжать на ул. Пуркаева, выходить на пр. Мира и далее по обычному маршруту. Аналогично и в обратном направлении.

Обращаем внимание, что на ул. Железнодорожной остановка по требованию будет осуществляться исключительно по обеим сторонам дороги рядом с домом №87 в существующих парковочных карманах.

Ознакомиться с расписанием автобуса и отследить его нахождение на линии можно на портале http://bus.yuzhno-sakh.ru/.

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