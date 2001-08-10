Часть проезжей части закроют для движения на улице Украинской в Южно-Сахалинске

В связи с плановыми ремонтными работами по восстановлению асфальтобетонного покрытия во вторник, 1 октября и в среду, 2 октября, будет ограничено движение автомобилей на железнодорожном переезде по улице Украинской Южно-Сахалинска. С 9.30 до 17.00 проезд там будет перекрываться по половине проезжей части.

Руководство Дальневосточной железной дороги просит водителей принять во внимание эту информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ОАО РЖД.