Островитяне смогут проконсультироваться с онкологом по телефону

С 1 октября всем жителям Сахалинской области станет доступна новая опция горячей линии 1-300. Функция «Спросить онколога» – это еще один шаг в системной работе по обнаружению опасных патологий на ранних стадиях. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– Если у человека есть настороженность по поводу онкозаболевания, можно позвонить на 1-300 и пообщаться с профильным специалистом. Это не медицинская консультация, а разъяснительная беседа. Врач ответит на интересующие вопросы, расскажет, куда надо обращаться, – пояснил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

В случае необходимости специалист запишет абонента на первичный прием в одно из медучреждений островного региона. Для этого используется единая медицинская информационная система.

Напомним, что сервис 1-300 был запущен в Сахалинской области с 1 апреля этого года по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Горячая линия по всем вопросам здравоохранения зарекомендовала себя как наиболее эффективный инструмент обратной связи с пациентами. На этот номер поступило уже свыше 135 тысяч звонков.

Обратившись на 1-300, можно сообщить о проблемах, с которыми пациент столкнулся в конкретной больнице или поликлинике. Такие звонки позволяют быстро узнавать о нарушениях и устранять их.

Еще одна важнейшая функция горячей линии – запись на прием в областную стоматологическую поликлинику. Ранее сахалинцы испытывали большие сложности с тем, чтобы отложить талон к специалисту через Госуслуги.

Люди старшего поколения с помощью 1-300 могут записаться на прием не только к стоматологу, но и к врачу любого профиля. Кроме того, по телефону горячей линии ведется запись на бесплатное обследование методом низкодозовой томографии, который также направлен на ранее выявление онкопатологии. Этот высокотехнологичный метод позволяет обнаруживать малейшие нарушения в органах дыхания, а ведь именно рак легких сегодня занимает лидирующие позиции среди причин смертности от онкозаболеваний.