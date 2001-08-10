Островитяне смогут проконсультироваться с онкологом по телефону
С 1 октября всем жителям Сахалинской области станет доступна новая опция горячей линии 1-300. Функция «Спросить онколога» – это еще один шаг в системной работе по обнаружению опасных патологий на ранних стадиях. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
– Если у человека есть настороженность по поводу онкозаболевания, можно позвонить на 1-300 и пообщаться с профильным специалистом. Это не медицинская консультация, а разъяснительная беседа. Врач ответит на интересующие вопросы, расскажет, куда надо обращаться, – пояснил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.
В случае необходимости специалист запишет абонента на первичный прием в одно из медучреждений островного региона. Для этого используется единая медицинская информационная система.
Напомним, что сервис 1-300 был запущен в Сахалинской области с 1 апреля этого года по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Горячая линия по всем вопросам здравоохранения зарекомендовала себя как наиболее эффективный инструмент обратной связи с пациентами. На этот номер поступило уже свыше 135 тысяч звонков.
Обратившись на 1-300, можно сообщить о проблемах, с которыми пациент столкнулся в конкретной больнице или поликлинике. Такие звонки позволяют быстро узнавать о нарушениях и устранять их.
Еще одна важнейшая функция горячей линии – запись на прием в областную стоматологическую поликлинику. Ранее сахалинцы испытывали большие сложности с тем, чтобы отложить талон к специалисту через Госуслуги.
Люди старшего поколения с помощью 1-300 могут записаться на прием не только к стоматологу, но и к врачу любого профиля. Кроме того, по телефону горячей линии ведется запись на бесплатное обследование методом низкодозовой томографии, который также направлен на ранее выявление онкопатологии. Этот высокотехнологичный метод позволяет обнаруживать малейшие нарушения в органах дыхания, а ведь именно рак легких сегодня занимает лидирующие позиции среди причин смертности от онкозаболеваний.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:30 Сегодня Отопительный сезон в Поронайске начнется без срывов
- 09:15 Сегодня Часть Южно-Сахалинска останется сегодня без воды
10:00 Сегодня Сахалинцы смогут попробовать местную моцареллу и буррату
- 10:45 Сегодня Движение маршрута №6 корректируют в Южно-Сахалинске
- 12:30 26 Сентября Украинского наркокурьера задержали полицейские в Южно-Сахалинске
- 11:45 26 Сентября Таджикистанцу запретили покидать Сахалин, пока он не оплатит штраф
16:00 25 Сентября Стафилококк и кишечную палочку нашли в сахалинской икре
- 15:00 26 Сентября Трихинеллез обнаружил Россельхознадзор в туше медведя на Сахалине
20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
11:00 13 Сентября Южносахалинцы погрузятся в «Миры Мураками»
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
20:13 Сегодня Ботаник-любитель Ольга Асеева: На Сахалине и Курилах уникальная природа
20:03 27 Сентября Профессиональный каюр, заводчик Алексей Ткаченко: Хочу возродить сахалинскую породу Карафуто-Кен
18:56 25 Сентября Преподаватель йоги Антон Гриньков: Сахалин для меня – это место силы
21:50 23 Сентября Экстремал Игорь Балла: Чтобы найти свое место, нужно постоянно развиваться
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?