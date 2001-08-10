Сахалинским родителям рассказали, как приобщить детей к чтению

Очередная встреча с родителями и детьми в рамках проекта «Всей семьёй в библиотеку» состоялась в областной библиотеке 28 сентября. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.

В ходе мероприятия сотрудники библиотеки провели для родителей обзор книжной выставки, на которой были представлены книги советских писателей Бориса Заходера, Самуила Маршака, Корнея Чуковского и современных зарубежных авторов Барбара Рида, Ротраут Сузанна Бернера, Эрика Карла и многих других. Слушателей ознакомили с книгами по семейной психологии, касающимися вопросов правильного воспитания детей, устранения семейных кризисов и конфликтов. Обратили внимание участников на применение в детском чтении нестандартных форм книг: «книг-игрушек», «книжек-лапши», «книжек-картинок», «книг - вырубок».

Гость мероприятия, Наталья Петровская, сотрудник АНО «Центр чтения», дала родителям советы и практические рекомендации по созданию комфортной среды для ребенка с целью развития у него читательского интереса и приобщения к регулярному чтению. Пока родители знакомились с книгами, дети читали любимые стихи и приняли участие в мастер-классе по лепке из пластилина и росписи морских камней.

Следующая встреча состоится 26 октября в 13.00 в молодёжном центре «Универсалка». Справки по телефону 8 (4242) 45-25-28.