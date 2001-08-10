Высокое содержание нитратов нашли в образцах сахалинской почвы

С 23 по 27 сентября специалисты межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели 4583 исследования, из них 2292 - в рамках государственного задания, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе лабораторных испытаний получено 80 положительных результатов: в 66 случаях выявлены гельминты в рыбе (в неживом виде), в 2 пробах икры зернистой лососевой бочковой установлено превышение показателя - дрожжи, в 1 пробе биологического материала от медведя обнаружены личинки трихинелл, в 2 пробах воды обнаружены термотолерантные колиморфные бактерии и в 9 пробах почвы выявлено превышение по содержанию нитратов.

Результаты исследований внесены в информационные системы «Веста» и «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии и иные ведомства.