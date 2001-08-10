Областной конкурс «Мастер года-2019» стартовал на Сахалине
Торжественное мероприятие, посвященное старту областного конкурса профессионального мастерства "Мастер года-2019", состоялось в Южно-Сахалинске 30 сентября. В этом году за звание лучшего будут бороться шесть мастеров производственного обучения, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональный департамент развития СПО.
Марафон педагогического мастерства пройдет в течение недели на базе двух площадок — Сахалинского техникума сервиса и Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Конкурс включает в себя четыре этапа. Сегодня, после торжественного открытия, участники представили свои "визитные карточки" и самопрезентовали себя жюри и зрителям. Затем им предстоит представить свой профессиональный опыт с отражением инновационных подходов к образованию в рамках задания "Мастер-новатор". На "Мастере-воспитателе" конкурсанты должны раскрыть свой профессиональный потенциал. В течение 45 минут на открытом уроке им предстоит показать на незнакомых студентах все методы и приемы эффективного обучения. И, наконец, во время четвертого задания "Мастер-класс" участники должны научить своих соперников чему-либо, поделиться опытом, методикой преподавания и получить обратную связь.
Итоги подведут 4 октября на сцене Сахалинского техникума сервиса. Все участники получат дипломы и памятные призы.
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