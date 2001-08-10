Гидравлические испытания стартовали на главных очистных сооружениях Южно-Сахалинска

На новом блоке очистных сооружений южно-сахалинской ОСК-7 начались гидравлические испытания. Выездное совещание со специалистами профильных подразделений муниципалитета на объекте провел мэр города Сергей Надсадин, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию областного центра.

Как доложил Владимир Зиневич, заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства», которое является заказчиком производимых работ, специалисты приступили к гидравлическим испытаниям блока глубокой биологической очистки стоков. Задача - путем заполнения бетонных резервуаров водопроводной водой проверить их герметичность и полностью исключить наличие дефектов. Всего резервуаров четыре. Работы планируется завершить до конца октября.

Следующий этап - пусконаладочные работы «под нагрузкой», процесс наращивания ила и другие технологические процессы. Длительность этого этапа зависит от того, как быстро удастся выйти на показатели, которых необходимо достигнуть для возможности сброса очищенных стоков в водный объект. По нормативам этот процесс длится до полугода. Затем объект перейдет в режим постоянной эксплуатации. На него частично переведут нагрузку существующих очистных сооружений. Это позвонит приступить к реализация второго этапа (2020-2021 годы) - реконструкция существующих емкостных технологический сооружений ОСК-7. Проект прошел государственную экспертизу, закуплены необходимое оборудование и материалы.

В ходе совещания Сергею Надсадину показали остальные сооружения и оборудование объекта. Среди них песколовка, радиальные отстойники, блок микрофильтров, илонакопители, блок обеззараживания сточных вод и другое высокотехнологичное оборудование. Директор МКП «Городской водоканал» Николай Родин подробно рассказал об их работе и преимуществах. Напомним, новые очистные сооружения предусматривают полную механическую и биологическую очистку стоков. Это касается всех показателей, а особенно критичных нитратов, нитритов и фосфатов.

Отдельный блок посвятили вопросу благоустройства территории объекта. Поручение привести ее в порядок, чтобы и новые сооружения, и территория вокруг имели современный вид, Сергей Надсадин дал в свой предыдущий визит. Мэру доложили, что часть работ уже выполнена - заасфальтированы проезды. Остальной объем мероприятий будет произведен в рамках второй, а также третей очереди реконструкции, которая в том числе предусматривает строительство нового административно-хозяйственного (бытового) корпуса, в котором также оборудуют современные лаборатории.

Подводя итоги совещания, Сергей Надсадин подчеркнул, что по окончании реконструкции объект станет ключевым для разрастающегося Южно-Сахалинска. Поэтому уже сейчас важно серьезно подготовиться к эксплуатации ОСК-7. Мэр поручил руководству МКП «Городской водоканал» полностью укомплектовать штат специалистами, которые смогут обслуживать оборудование, установленное на новых объектах, чтобы грамотно и бесперебойно эксплуатировать систему в будущем.