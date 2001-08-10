Сахалинцев зовут в путешествие по дальним островах

Презентация книги «На дальних наших островах» сахалинского писателя Александра Кутелёва состоится в областной библиотеке 8 октября. Имя автора знакомо сахалинцам по повести «Шикотан», публикациям его рассказов и стихов в разные годы в литературно-художественном сборнике «Сахалин», передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

В рамках встречи автор лично расскажет о работе над своей книгой, которая посвящена событиям 1949–1959 годов, происходивших на островах Шикотан и Кунашир в период освоения Южных Курил. Своё мнение об издании выскажут друзья писателя.

Гости вечера узнают о фактах из биографии автора, ознакомятся с книжной выставкой и фотоработами писателя, а также смогут задать ему вопросы и получить автографы. В заключение мероприятия состоится торжественная передача новой книги в фонд СахОУНБ.

На встречу приглашаются краеведы, историки, учащиеся старших классов, студенты, а также все интересующиеся историей островного региона. Начало мероприятия в 17.30.

Запись организованных групп и справки по телефонам: 45-25-37, 45-25-38.